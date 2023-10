Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty : 179 élèves ont perturbé la minute de silence

Ce mardi, Gabriel Attal a également réuni les organisations syndicales sur la sécurisation des écoles, collèges et lycées, et lancé une enquête auprès des chefs d'établissements et directeurs d'écoles sur ce sujet. Le ministre a aussi annoncé "le lancement d'une enquête flash auprès des directeurs d'écoles et chefs d'établissements sur l'état d'équipement des établissements en termes de sécurité", a indiqué Guislaine David, secrétaire générale de la FSU-SNUipp, principal syndicat du premier degré (maternelles et élémentaires).