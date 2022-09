Pétrole russe, éboulements au Mont-Blanc... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Kenza a 10 ans, mais elle ne vit pas comme les autres petites filles de son âge. Elle a encore une tétine, ne se sépare jamais de sa peluche et est en partie déscolarisée. Sa vie a basculé lorsqu'elle et sa mère sont passées sous le camion conduit par le terroriste de Nice, il y a six ans. Comme elle, près de 700 enfants sont venus consulter le service psychiatrique de l'hôpital depuis l'attentat.