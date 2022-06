Attentat, tempête, accidents : "FR-Alert", le nouveau dispositif qui arrive sur votre téléphone

La directive européenne du 11 décembre 2018 imposait en effet aux 27 États membres de l'Union européenne l'obligation de se doter d'un système d'alerte des populations, via la téléphonie mobile, le 21 juin 2022 au plus tard.

"Le dispositif FR-Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire ('cell broadcast'). Les messages d'alerte seront diffusés sous la forme d'ondes radio par les antennes de télécommunication et non pas par SMS, afin d'éviter de saturer le réseau en cas d'envoi à un grand nombre de personnes. La diffusion cellulaire fonctionne sur la 4G (5G à l'avenir), ce qui exclut les téléphones classiques (non smartphones). Le système de SMS géolocalisés fonctionnant sur de la 2G, 3G ou 4G sera déployé ultérieurement", apprend-on sur le site officiel de l'administration française service-public.fr.

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger grâce aux réseaux de télécommunications. Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

Ce nouveau système ne remplace pas le SAIP, "système d'alerte et d'information des populations", lancé après les attentats de 2015. Ce dernier n'avait pas connu un franc succès. Très peu de personnes l'avaient téléchargé et le système avait par ailleurs connu plusieurs bugs. Il reste toutefois maintenu selon service-public qui précise que SAIP "comprend plus de 2000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, la mobilisation des télévisions et radios pour la diffusion des messages d'alerte et celle des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux".

Le ministère de l'Intérieur maintient également son compte Twitter dédié "twitter.com/Beauvau_alerte". La sirène d'alerte testée tous les premiers mercredis du mois sera, elle aussi, maintenue, comme les alertes diffusées à la télévision, à la radio, ou sur les réseaux sociaux.