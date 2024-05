Attentats du 13-novembre : le dessinateur Fred Dewilde, rescapé du Bataclan, a mis fin à ses jours

Huit ans et demi après les attentats du 13 novembre 2015, le rescapé de l'attaque du Bataclan Fred Dewilde a mis fin à ses jours. Âgé de 58 ans, il était très engagé pour faire perdurer la mémoire des victimes de ces fusillades. Il avait également publié plusieurs bandes dessinées sur le sujet.

Fred Dewilde a mis fin à ses jours. Ce rescapé des attentats du 13 novembre 2015, très engagé pour faire perdurer la mémoire des victimes de cette soirée tragique, s'est suicidé dimanche 5 mai, a indiqué sa famille ce mardi. Il était présent dans l'enceinte du Bataclan, le soir où le concert des Eagles of Death Metal a été attaqué par les terroristes de l'État islamique.

"Fred Dewilde, pilier de notre association et artiste de talent, a mis fin à ses jours ce dimanche, a réagi sur le réseau social X l'association Life pour Paris, qui regroupe des dizaines de victimes des attentats de l'automne 2015. Le 13 novembre a fini par le rattraper." Son président, Arthur Dénouveaux, lui aussi présent dans la salle de concert ce soir-là, évoque la mort d'un "grand ami". "Il aura passé ces 8 ans et demi de répit à partager sans relâche son humanisme, a commenté ce dernier. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu ou lu."

Auteur de BD sur les attentats

Comme une catharsis, Fred Dewilde avait publié plusieurs bandes dessinées sur son expérience de rescapé, ainsi que son processus de reconstruction après les attentats. Il était revenu en détail sur le sujet dans son ouvrage Mon Bataclan, publié en 2016. Il intervenait régulièrement lors de conférences pour raconter son traumatisme. Il animait également des ateliers dans des établissements scolaires pour partager son expérience auprès des élèves.

Il s'était rendu en mars dernier à Mulhouse (Haut-Rhin), dans le cadre d'une de ces rencontres. "La résilience est un véritable combat de tous les jours, évoquait-il alors devant des collégiens, d'après des propos rapportés par ActuaBD. On ne peut pas changer l’évènement, mais on peut changer sa façon de penser pour y survivre. Le soir du 13 novembre, on m’a brisé en mille morceaux, j’ai dû prendre une balayette pour tout ramasser et pour recoller, point de colle après point de colle, chacun de ces morceaux."

Dans un texte communiqué sur les réseaux sociaux, ses proches lui ont rendu hommage. "Nous, sa famille, sommes sous le choc et dévastés par la violence avec laquelle ce sournois poison répandu par les terroristes du 13 novembre 2015 l'a implacablement frappé après plus de 9 ans de résistance acharnée, écrivent-ils dans ce message. Ils l'ont tué une seconde fois, sans plus de seconde chance de 'survie'. Fred ne nous éclairera plus de son franc sourire, de la chaleur de son affection, de son grand geste qui ponctuait son lent phrasé si inspirant." Fred Dewilde était âgé de 58 ans.