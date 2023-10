Attention à ces dangers qui guettent votre chien pendant l'automne

On croit souvent qu'une fois l'été passé, nos chiens sont tranquilles jusqu'au printemps suivant. Pourtant, les puces et les tiques prolifèrent aussi en l'automne, à la recherche d'un hôte pour les protéger du froid. En élisant domicile sur votre toutou, elles s'offrent le gîte et le couvert, bien au chaud. C'est donc le moment de redoubler de vigilance et d'inspecter le pelage du chien, puis d'appliquer le traitement adapté à sa morphologie et au parasite, sans oublier de nettoyer soigneusement sa niche ou son panier et tous ses lieux de passage à la maison.

La teigne est un champignon discret qui s'installe en été sur les animaux et se montre à l'automne sous la forme de petites pelades rondes. Tenace, elle nécessite un long traitement en shampooings, antifongiques et médicaments.