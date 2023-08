Attention, certains aliments représentent un danger pour votre chien !

L'intoxication des chiens par le chocolat et autres dérivés du cacao, qui contient de la théobromine, est bien connue des vétérinaires. Elle provoque des dérèglements cardiaques (arythmie, palpitations…) et peut conduire au décès de l'animal. Même un simple carré de chocolat donné pour partager votre goûter est dangereux ! Le sucre en morceau et les produits sucrés en général (bonbons, gâteaux…) sont aussi à bannir. Le surpoids et le diabète qu'ils favorisent sont néfastes.

Le chien a besoin de fibres dans son alimentation pour garantir un bon transit et l'apport en vitamine, mais certains fruits sont vraiment toxiques : raisin, cerises, avocat, tomate, abricot, prune, poire, fruits à coque (noix, noisettes, arachides, pistaches…). Du côté des légumes, on évite bien sûr la pomme de terre crue, aussi indigeste pour les chiens que pour nous, avec des problèmes rénaux potentiels, mais aussi l'ail, l'oignon et le poireau en raison de leurs composants soufrés.

Enfin, les aliments très salés en général (charcuterie, biscuits apéritifs, cacahuètes, poissons fumés…) entraînent une surdose de chlorure de sodium très nocive pour votre toutou. Pensez également à ne pas laisser à sa portée des fonds de verre d'alcool, qui peut altérer les systèmes nerveux et cardiaque de l'animal !