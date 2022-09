Au Repair Café, la bidouille évite la casse aux appareils électriques

Le réemploi made in Pays-Bas



A Paris, l’association Repair Café – et son noyau dur d’une quinzaine de bénévoles –sévit d’espace culturel en espace culturel depuis avril 2013. Le principe : réunir gratuitement – ou à prix libre – des réparateurs bénévoles professionnels ou "mordus d’électronique" et des anonymes autour d’un café pour déjouer la mort programmée des appareils du quotidien (sèche-cheveux, aspirateurs, cafetières, ordinateurs portables, écrans, etc.). En revanche, le concept, lui, est né à Amsterdam aux Pays-Bas en 2010 sous l’impulsion de Martine Postma, une ancienne conseillère municipale et journaliste. Depuis, 953 lieux de réparation participative ont ouvert partout en Europe, et notamment en France, en région parisienne , à Marseille, Rennes, Nice, Toulouse, Lille, Tours ou Niort, etc. – la liste est longue.



Le constat de départ est encore une fois très simple : "Parfois, on a tendance à jeter des choses qui ont des pannes très simples ou des défauts de maintenance", assure Elsa, 28 ans, une bénévole-référente de l’association, par ailleurs consultante et chargée d’études en économie circulaire. A travers le pays, le réseau de réparation gratuite tente alors de mener sa révolution silencieuse contre le tout-jetable tout en créant du lien social. "Faire de la pédagogie pour faire naître des "consomm'acteurs", c’est une facette de l’économie circulaire qui m’intéresse", poursuit la jeune femme. Et ça marche. A l'entrée de l'espace Riquet, lorsqu'on quitte le lieu, une dizaine de personnes font encore la queue pour s'inscrire. Gageons qu'elles repartiront comblées.

EN SAVOIR+

>> A Toulouse, au comptoir des bricoleurs

>> Côte d'Azur : le Repair Café fait revivre vos objets