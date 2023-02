Aucun fromage français parmi les meilleurs du monde : ce classement infamant est-il truqué ?

Comment expliquer un tel affront pour notre gastronomie ? Faut-il maintenant s'attendre à un classement des meilleurs vins ou les grands crus du Beaujolais ou du Bordelais seront absents ? Les baguettes de nos voisins vont-elles à leur tour être plébiscitées plutôt que les nôtres ? Si la piste d'une corruption italienne pour figurer en si bonne place dans la liste des meilleurs fromages pourrait expliquer de tels résultats, le premier réflexe est tout de même de se tourner vers le site TasteAtlas pour en connaître le fonctionnement et la méthodologie.

Fondée il y a quelques années par un entrepreneur croate, cette plateforme entièrement en anglais se montre peu disserte sur ses règles de fonctionnement. Et pas plus transparente sur la manière dont elle attribue des notes. Contactée par TF1info, elle précise toutefois la manière dont elle procède : "Nos visiteurs notent les aliments qu'ils ont goûtés. Sur la base de leurs évaluations, les plats et les ingrédients obtiennent leur classement". Pour éviter des manœuvres de manipulation, "nous avons développé un système qui surveille le comportement des visiteurs sur le site et, sur cette base, nous évaluons si les votes sont valides ou non", précise TasteAtlas. "Par exemple, les votes nationalistes et les bots sont considérés comme non valides." L'usage d'outils basés sur l'intelligence artificielle est censé aider à détecter les évaluations légitimes de celles qui ne le sont pas.