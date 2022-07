Australie : face aux inondations, des milliers d'habitants appelés à évacuer à Sydney

La côte est de l'Australie a subi des inondations répétées au cours des 18 derniers mois. En mars, les crues causées par de fortes tempêtes ont dévasté l'ouest de Sydney et fait 20 morts. De manière plus générale, l'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. "Nos recherches sur les inondations de mars 2021 à Sydney ont révélé que des événements similaires au-dessus de Sydney étaient susceptibles de se produire 80% plus souvent d'ici la fin du 21e siècle", a déclaré Kimberley Reid, spécialiste de l'atmosphère à l'université Monash.