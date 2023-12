85 % des Français ont-ils vraiment 12 points sur leur permis de conduire ?

Le permis de conduire a fêté ses 100 ans en 2022. Moins d’1% des automobilistes ont un solde de points nul. En 2022, 55 % des infractions au Code de la route étaient dues à un excès de vitesse.

En 2022, la France comptait près de 48 millions de détenteurs du permis de conduire. Dans un même temps, le petit papier rose, ou la petite carte rigide pour les derniers arrivés, fêtait ses 100 ans. Cependant, le permis à points est arrivé bien plus tard, en 1992. Mais sur un barème de 12 points, combien d’automobilistes font un sans-faute ? Quelles sont les infractions au Code de la route les plus fréquentes ?

Un permis à point assoupli au fil du temps ?

Depuis sa mise en place en 1992, deux modifications majeures ont été apportées au permis de conduire à points pour renforcer la prise de responsabilité de chaque titulaire d'un permis à points. Comme le rappelle le ministère de l’Intérieur, la première a eu lieu en 2004, lorsqu’un permis probatoire était dédié aux jeunes conducteurs avec attribution d'un capital de six points pendant trois ans.

La deuxième modification est intervenue en 2011, avec le temps minimal entre deux stages de récupération de points qui est passé à une fois par an au lieu d'une fois tous les deux ans. De même, en cas d’absence d’une nouvelle infraction, le capital de points est reconstitué au bout de deux ans. Enfin, le dernier point perdu pour une infraction qui entraînait son retrait peut être récupéré au bout de six mois contre un an auparavant.

Presque 90 % des conducteurs ont entre 11 et 12 points

Grâce à ces changements, 89,2 % d’entre eux disposaient de 11 ou 12 points en 2021, selon la Sécurité routière. Seuls 0,9% des titulaires (environ 421 000 personnes) ont un solde de points nul et devront repasser les épreuves du permis de conduire. En 25 ans, 1 106 279 personnes se sont retrouvées dans cette situation.

Moins de 2 % des détenteurs du permis ou près d’un million avaient entre 1 et 5 points. Huit fois plus disposaient de 6 à 10 points, soit 16 %, toujours en 2021.

Quelles sont les infractions et les délits les plus fréquents ?

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), en 2022, 29,2 millions d’infractions au Code de la route ont été recensées. Les délits routiers qui viennent modifier les statistiques concernant les points sur le permis de conduire sont souvent les mêmes.

En premier lieu, l’excès de vitesse. Plus de 55 % des infractions sont dues à une vitesse excessive, soit 16,9 millions de contraventions, allant de la perte de un à six points.

Dans un second temps, le rapport note l’alcoolémie au volant, (supérieure ou égale à 0,8 g/l de sang ou 0,40 mg/l d’air expiré) avec 118 980 délits relevés en 2022, toujours selon l’ONISR. Cela représente 15,4 % des infractions.

S’en suivent les infractions liées à la circulation. 825 112 infractions non délictuelles aux règles de priorité, dont 355 253 "feux rouges" ont été relevées par le contrôle automatisé (CA), qui comptent les franchissements aux feux rouges et le non-respect des panneaux "stop".

Pour consulter votre solde de points sur votre permis de conduire, rendez-vous sur le site internet de la Sécurité routière.