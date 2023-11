Ces astuces pour passer (et obtenir) le permis B rapidement

Synonyme de liberté pour les jeunes, le permis de conduire est aussi parfois un sésame pour entrer dans la vie active, et plus simplement pour faciliter son quotidien. Il n’est pourtant pas aisé de l’obtenir rapidement. D’une part, son coût reste important. S’il varie beaucoup selon les régions, les agences et le nombre d’heures nécessaires, il faut généralement compter plus de 1 500 euros pour le code et la conduite. Et même s’il est en mesure de payer, l’élève devra obtenir une place à l’examen. Elles sont rares et l’attente se chiffre généralement en mois. Certaines astuces permettent cependant de passer l’examen plus rapidement.