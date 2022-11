Face à la forte demande, le prix des voitures d'occasion dépasse celui des voitures neuves

Et certains sont prêts à payer la différence pour pouvoir profiter immédiatement de leur voiture. Par ailleurs, les véhicules d’occasion sont de plus en plus rares, car quasiment tout le monde en cherche : particuliers, mais aussi professionnels, faute de voitures neuves disponibles sur le marché. Résultats : les prix, en général, augmentent. "C’est l’effet de marché, en fin de compte. Les voitures, on les achète plus cher, donc on les vend plus cher. On réduit même nos marges", souligne Benoît Métais, responsable coordination des voitures d'occasion pour le Groupe Vauban. Au sein de sa concession, le prix des voitures a augmenté de 10% en moyenne, selon lui.