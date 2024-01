Automobile : le tarif moyen de la prime d'assurance a augmenté en 2024

L'inflation a lourdement impacté le budget des automobilistes au cours des derniers mois, et les perspectives pour l'année à venir ne sont pas plus réjouissantes. Selon le dernier baromètre du comparateur en ligne Assurland, le prix moyen d'une assurance auto va s'élever à 651 euros en 2024.

Prix des carburants, hausse des coûts de réparation et des tarifs des péages... Rouler en voiture coûte de plus en plus cher. Et le budget des automobilistes français va encore s’alourdir en 2024, avec l’augmentation des primes d’assurances. Selon le baromètre du comparateur Assurland, le prix moyen d’une assurance auto s’élève désormais à 651 euros, contre 630 euros en 2023, soit une hausse de 3,3% sur un an.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse des tarifs, précise l'entreprise. D'abord, "les coûts de réparation affichent +8,42% ces derniers mois, selon l’association Sécurité et réparations automobiles (SRA). Par ailleurs, selon la Sécurité Routière, si les chiffres d’accidentalité pour 2023 étaient orientés favorablement, ceux du dernier trimestre se sont révélés en hausse", peut-on lire dans un communiqué.

La prime pour les véhicules électriques, qui était jusqu’en fin d’année totalement exonérée de TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance), reste stable. Un effet de hausse devrait toutefois être ressenti en 2024, l’exonération étant portée à 75%.

ASSURLAND

Par ailleurs, la région dans laquelle assurer son véhicule est le plus onéreux reste l’Île-de-France (771 euros) cette année encore. Pour autant, c’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) que la hausse est la plus forte (+5%), indique Assurland dans son baromètre. À l’inverse, c’est dans les régions de l’ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine) que la prime d’assurance auto reste la moins chère.

Comme d’habitude, ceux qui paient au prix fort leur assurance auto sont les jeunes conducteurs : selon le baromètre, la prime s’élève à près de 1400 euros en moyenne pour l’année 2024.