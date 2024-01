Automobile : les SUV prennent de plus en plus de place en ville, selon une étude

Les voitures de toutes catégories ont gagné plusieurs centimètres en largeur ces dernières années. C’est ce qui montre en tout cas une nouvelle étude menée par l'ONG Transport & Environnement. Selon elle, cette tendance va se poursuivre si les législateurs n’agissent rapidement !

Les voitures neuves s'élargissent en moyenne de 1 cm tous les deux ans, si bien qu'environ la moitié des nouvelles voitures vendues sont déjà trop larges pour les places de stationnement. C'est ce qui ressort en tout cas d'une nouvelle étude réalisée par la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, également connue sous le nom de Transport et Environnement, qui regroupe une cinquantaine d'organisations non gouvernementales actives dans ces deux domaines.

L'étude montre que les véhicules commercialisés sur le continent européen, toutes catégories confondues, ont gagné plusieurs centimètres en largeur au cours des dernières années, compliquant la circulation et le stationnement dans les villes. Toujours plus longues et plus lourdes, les 100 voitures les plus vendues en Europe ont ainsi gagné en moyenne 2,5 cm de large depuis 2018, passant de 177,8 à 180,3 centimètres.

TRANSPORT & ENVIRONNEMENT

La largeur moyenne des voitures dans l'Union européenne (UE) n'était que de 170,5 cm en 2021, indique pour sa part le Conseil international sur le transport propre (ICCT), une autre ONG qui traite des questions de transport. Ainsi, les modèles les plus vendus en Europe ont gagné entre 3 et 5 centimètres de large dans leurs versions les plus récentes, comme la Peugeot 3008, la Renault Clio, la Skoda Fabia ou la petite Fiat Panda. Même les véhicules du constructeur britannique Mini dépassent 1,80 m dans leurs versions SUV.

Mais l'élargissement le plus spectaculaire est visible sur les SUV de luxe, relève l'ONG. Les BMW X5, X6 et XM ont dépassé les deux mètres de large, tandis que les Land Rover Defender, Audi Q8 et Volvo EX90 approchent des deux mètres (rétroviseurs repliés). L'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont en tête du classement des acheteurs de véhicules les plus larges selon l'association.

Vers une hausse du prix du stationnement ?

Pour Nicolas Raffin, porte-parole de l'ONG Transport & Environnement en France, "la taille croissante des voitures a des conséquences concrètes dans nos rues : les gros SUV et les pick-up à l'américaine ne tiennent pas dans les emplacements prévus et empiètent sur les trottoirs ou sur la route. Ils mettent en danger les cyclistes, les piétons, particulièrement les enfants, et tous les autres automobilistes". À Paris, comme au Royaume-Uni, la largeur minimum des emplacements est de 1,80 m, marquage compris.

L'association suggère d'augmenter les frais de stationnement pour les grosses voitures, de mettre en place des incitations fiscales pour les véhicules les plus sobres et de réviser la largeur maximale des nouvelles voitures (255 cm pour le moment), lors de la mise à jour de la législation européenne prévue dans les mois à venir. La ville de Lyon a déjà sauté le pas en introduisant des frais de stationnement plus élevés pour les véhicules plus lourds. Désormais, les propriétaires de SUV doivent e payer 45 euros par mois, contre 15 euros par mois pour les petits véhicules et les familles modestes.

Dans la capitale française, le tarif pourrait "tripler" prochainement, a fait savoir Anne Hidalgo. Celui-ci passerait à 18 euros par heure dans les quartiers centraux et 12 euros dans les autres quartiers. Les Parisiens sont appelés aux urnes dans une consultation citoyenne le 4 février pour approuver ou rejeter cette mesure. La mesure ne s’appliquerait pas au stationnement des résidents parisiens (à proximité de leur domicile), a précisé la mairie de Paris. En Allemagne, la ville de Tübingen applique, quant à elle, une majoration de 50 % des frais de stationnement résidentiel depuis 2022.