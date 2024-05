"Conduisez comme une femme" : cette campagne de sécurité routière qui veut briser les stéréotypes

L'association "Victimes & Citoyens" a lancé une campagne de sécurité routière basée sur des clichés misogynes. "Conduisez comme une femme", écrit-elle, alors qu'une majorité d'accidents mortels sur les routes sont causés par des hommes.

"Conduisez comme une femme", voilà le nouveau message adressé aux automobilistes masculins. L'association "Victimes & Citoyens" a annoncé ces derniers jours avoir lancé une nouvelle campagne de sécurité routière, en faisant un pied de nez à la croyance misogyne persistante voulant que les hommes soient de meilleurs conducteurs.

"Il suffit de regarder les chiffres pour attester que cette idée reçue n'a aucun fondement", souligne l'association dans un communiqué. "Sur la route, 84% des accidents mortels sont causés par des hommes", d'après les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière 2022-2023 et mis en avant sur ces affiches.

"Pour rester en vie, les hommes doivent adopter la même conduite que les femmes"

La campagne, qui est notamment diffusée dans les couloirs du métro parisien et sur internet, a "pour but d'initier une prise de conscience au sein des conducteurs masculins pour provoquer un changement de mentalité et donc de comportement", souligne "Victimes & Citoyens", une association de soutien aux victimes de la route, qui cherche aussi à créer une prise de conscience des dangers routiers.

"Conduire comme une femme veut dire une seule chose, rester en vie", martèle la campagne. "Pour rester en vie au volant, ce que les hommes ont de mieux à faire, c'est adopter la même conduite que les femmes. Le nombre d'accidents baisserait, ainsi que le nombre de victimes."

D'après les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) 2022-2023, 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes et 88% des jeunes conducteurs tués sont des hommes. Selon les estimations de l'ONISR, 3170 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2023.

Depuis le début de l'année, la mortalité routière est d'ailleurs repartie à la hausse. En mars 2024, 254 personnes ont péri sur les routes, en hausse de 31% par rapport au même mois l'an dernier.