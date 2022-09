"Petits excès de vitesse" : Gérald Darmanin veut arrêter la suppression de points sur le permis dès "l'été prochain"

Pour enclencher la réforme, le chef de la place Beauvau souhaite transmettre "d'ici quinze jours à trois semaines" au président Emmanuel Macron et à la Première ministre Elisabeth Borne "une note" détaillée pour exposer cette proposition, a-t-il expliqué aux journaux du groupe Ebra. Et d'ajouter qu'en "contrepartie", la réglementation se ferait "plus ferme" sur d'autres infractions comme les usurpations d'identité. "Ces petits excès de vitesse seront toujours punis d’une amende. En contrepartie, nous lutterons plus fortement contre les fraudes et les trafics de points", a-t-il précisé auprès de Sud-Ouest.

Toujours pour justifier cette proposition, Gérald Darmanin a notamment insisté sur le fait que "dans les causes des refus d’obtempérer, il y a aussi des conducteurs qui ont perdu leur permis", à l'heure où plusieurs personnes sont mortes ces dernières semaines sous les tirs de policiers dans des cas de refus d'obtempérer, des drames qui ont suscité des polémiques.

La réforme, dont l'entrée en vigueur avait été annoncée pour 2023, pourrait être mise en œuvre dès "l'été prochain", a précisé le ministre au groupe Ebra. Le projet pourrait par ailleurs s'accélérer grâce à un récent avis du Conseil d'État : la haute instance vient de juger qu'un passage par le Parlement n'était pas nécessaire pour adopter la mesure, et que la voie réglementaire suffisait, rapportent plusieurs médias locaux, comme La Dépêche du Midi et La Voix du Nord.