Automobile : quatre équipements indispensables pour passer l’hiver

La Loi montagne oblige les automobilistes de certains départements à posséder des chaînes. Les bombes dégivrantes peuvent aussi servir aux serrures givrées. Les bâches anti-givre sont un excellent compromis pour éviter les situations désagréables au petit matin.

Nul doute que la période hivernale peut s’avérer plus compliquée que les autres saisons pour les automobilistes. Entre verglas, luminosité basse et pluie, les conditions de conduite sont plus difficiles. Pour affronter au mieux l’hiver au volant, voici quelques équipements indispensables à avoir pour la saison.

Les chaînes à neige ou les chaussettes

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi Montagne au 1ᵉʳ novembre 2021, 34 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien)sont dans l’obligation de se munir de chaîne à neige, de pneus neige ou de chaussettes. Mais attention, cette loi ne concerne donc pas uniquement les habitants des régions concernées, mais l'ensemble des automobilistes qui vont y circuler du 1ᵉʳ novembre au 31 mars.

Véritable enjeu de sécurité routière, 82% des conducteurs considèrent que la Loi Montagne va fortement contribuer à réduire les accidents, selon une étude réalisée par le Syndicat du Pneu en septembre 2022. Pour vous munir de chaînes ou de chaussettes à neige adaptées à votre véhicule, tournez-vous vers votre garagiste habituel. À noter que si vous n’êtes pas équipé correctement et que vous empruntez une route de cette zone, la loi prévoit une amende de 135 € voire une immobilisation du véhicule.

Une bombe de dégivrage pour les serrures ?

La bombe dégivrante vous servira à retirer le gel figé sur les vitres de votre voiture… Et même sur les serrures ! Le givre étant le résultat de la condensation de la vapeur d’eau qui va se déposer sous la forme de cristaux sur les surfaces vitrées de la voiture en hiver, elle est sans équivoque un indispensable à avoir sur soi lorsque les températures chutent.

Pour utiliser une bombe dégivrante, que vous pouvez retrouver dans toutes les grandes surfaces ou chez votre spécialiste, secouez-la pendant quelques secondes et vaporisez le produit de manière uniforme à 20 cm de la surface que vous voulez traiter. Dès que le givre devient liquide, essuyez avec un chiffon.

La bâche anti-givre, même en réversible

Il n’y a rien de plus pénible que de constater qu’il y a du givre sur sa voiture au moment de partir travailler. Pour éviter de perdre son temps à gratter les surfaces vitrées de sa voiture avec un grattoir, la bâche anti-givre est une solution. Disponible même en réversible avec un côté anti-givre et un côté anti-UV, vous pourrez vous en servir aussi bien en hiver qu’en été. En tissu et lavable, votre bâche peut vous servir durant plusieurs années.

Le grattoir, incontournable et indispensable

D’une grande utilité en période hivernale, le grattoir pare-brise, ou la raclette, est un incontournable. On retrouve différents types de gratte givre : avec une brosse, équipés d’un gant, en plastique, en métal ou en caoutchouc. Dans certaines grandes surfaces, vous pourrez même en trouver avec un côté pare-brise, et l’autre côté pour vos rétroviseurs extérieurs.