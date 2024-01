Quels recours en cas d'accident de la route avec un non assuré ?

Si vous êtes assuré "tous risques", vous serez totalement indemnisé. Le Code des assurances prévoit un Fonds de garantie des assurances obligatoires. Lorsque vous aurez prouvé que vous n’êtes pas en tort, votre indemnité arrivera dans les huit mois.

En 2022, 157 personnes ont trouvé la mort et 8 443 ont été blessées dans un accident de la route, impliquant un véhicule avec un défaut d’assurance. Et ce, malgré l’obligation d’être assuré. Autrement, les conducteurs sont passibles d’une amende allant jusqu’à 3 750 euros. Mais lors d’un accident impliquant une personne non assurée, comment amortir les coûts des dommages matériels sur mon propre véhicule ?

Comment me faire indemniser ?

Si vous êtes victime d’un accident de la route avec un conducteur non assuré alors que vous êtes vous-même assuré, votre assurance auto peut assumer la prise en charge des dégâts matériels. C’est le cas en particulier pour les conducteurs qui ont souscrit un contrat d’assurance auto "tous risques".

Dans pareille situation, vous êtes donc couvert par votre propre assurance auto. En revanche, vous aurez à vous acquitter de la franchise prévue dans votre contrat. Pour les conducteurs assurés au tiers, il est très rare que l’assurance auto verse une indemnisation.

Et si je suis assuré au tiers ?

En matière d’assurance auto, il existe ce que l’on appelle le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Créé en 1951, l’organisme a pour but d’indemniser les victimes d’accidents provoqués par un tiers non identifié ou non assuré. Cependant, il ne faut pas tarder à en faire la demande auprès de votre assurance auto, car il y a des délais de prescription à respecter : trois ans après l'accident si le responsable est inconnu et un mois s’il est connu.

Toutefois, pour pouvoir être indemnisé par ce fond, il faut remplir plusieurs conditions. L'accident doit impérativement être intervenu en France et ne doit pas avoir eu lieu dans un espace privé ; il doit impliquer un véhicule terrestre à moteur, ou une personne circulant sur la voie publique, ou un animal domestique dont le propriétaire est inconnu, ou sauvage. Cependant, attention : le FGAO ne prendra pas en charge le conducteur quand il est auteur du dommage, les éventuels voleurs du véhicule, mais aussi, les étrangers, sauf s'ils résident en France ou dans l'espace économique européen.

À savoir que si vous sollicitez le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, vous devez être en mesure de prouver que vous n’êtes en rien responsable et que les circonstances de l’accident vous permettent de prétendre à une réparation. Pour cela, veillez à faire dresser un rapport de police ou de gendarmerie. Une offre d’indemnisation est ensuite proposée par le FGAO dans un délai de huit mois suivant la réception des preuves.