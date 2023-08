Autoroutes : les accidents mortels en forte hausse, l'alcool et la drogue souvent impliqués

Par ailleurs, la vitesse excessive reste un facteur constant d'accident (environ 18%), tandis que la somnolence et la fatigue ont régressé (15,6% en 2022 contre 19,3% en 2021). L'inattention – c'est-à-dire consulter des écrans dans sa voiture ou son camion – prend en revanche de l'ampleur. En 2022, elle est impliquée dans 28 accidents mortels (15 en 2021). "Ça touche encore les plus jeunes et avec la sophistication croissante des équipements, on va avoir de plus en plus de gens qui consultent leur téléphone au lieu de regarder la route", s'inquiète Christophe Boutin.