Aux Restos du cœur, un bénéficiaire sur deux a-t-il moins de 25 ans ?

Au cours des premières semaines d’hiver, les Restos ont dénombré "160 000 personnes de plus à avoir besoin d’une aide alimentaire pour survivre". Le président de l'association fait ensuite référence au chiffre repris par Louis Boyard, puisqu'il explique que "dans l’ensemble, la moitié a moins de 25 ans". Mais ce chiffre englobe tous les jeunes, et pas seulement les étudiants. "Il y a beaucoup de familles et d’enfants", précise ainsi Patrice Douret, notant par exemple que les bébés sont de plus en plus nombreux : "Les 0 à 3 ans étaient 110 000 en début de cette campagne, c’est 16 % de plus en un an."

S'agissant des étudiants, les difficultés s'expliquent en bonne partie par la hausse du coût de la vie. À la rentrée de septembre 2022, il était en progression de 6,47% par rapport à la rentrée 2021, selon l'Union nationale des étudiants de France (Unef). La Fédération des associations générales étudiantes (Fage), quant à elle, évaluait la hausse à 7,38%.

L'association COP1-Solidarités étudiantes, qui a publié son enquête annuelle au sujet des étudiants en situation de précarité, notait que parmi ses bénéficiaires, 56% confiaient en 2022 ne pas manger à leur faim de façon régulière. "Par ailleurs, 85% des étudiantes et étudiants sondés ont déjà sauté un repas par manque d’argent", apprenait-on. Si le logement demeure le premier poste de dépense des jeunes, l'alimentation se révèle également très coûteuse. En période de forte inflation (15% environ sur un an), elle peut malheureusement constituer un variable d'ajustement dans les budgets.