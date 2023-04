Avalanche en Haute-Savoie : comment est évalué le risque ?

Cet indice, qui est utilisé par tous les pays de l'Europe occidentale et qui a été mis en place en 1993, se base sur plusieurs critères. Le risque est ainsi évalué en fonction de la stabilité du manteau neigeux, de la probabilité de déclenchement d'une avalanche, de l'étendue des zones de danger et du type et de la taille des avalanches attendues. Plus le niveau de ces critères est élevé et plus la possibilité de fortes avalanches est importante, ce qui se traduit par le niveau d'alerte émis par Météo-France.

S'il permet une forme de prévention, cet indice ne fournit néanmoins qu'une information très limitée, l'institut météorologique insistant sur le fait que le risque 0 n'existe pas en montagne. "Il semble qu'aucune méthode ne permette une estimation à la fois précise et fiable du risque d'avalanche. Tout au plus, doit-on être attentifs à des indices soigneusement choisis, permettant d'activer la vigilance à bon escient", rejoint le nivologue Alain Duclos, qui étudie la neige et les phénomènes qui sont en rapport avec elle.