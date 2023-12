"Avec Elles" : la France à l'initiative pour aider les femmes réfugiées

La France va augmenter d'un tiers cette année sa contribution au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Une enveloppe sera consacrée pour "Avec elles", une initiative pour les femmes et filles forcées de fuir les guerres et les persécutions.

"Pour eux, pour elles." Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a salué l'adoption ce mercredi d'"Avec elles". Une initiative inédite, sous l'égide de l'ONU, spécifiquement destinée aux femmes réfugiées. À l'ouverture du Forum de l'ONU sur les réfugiés – que la France co-parraine avec la Colombie, le Japon, la Jordanie et l'Ouganda –, la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a détaillé ce dispositif. Ce dernier permettra d'agir "en faveur de la protection et de l'inclusion des femmes et des filles réfugiées tout au long de leur parcours". Avec elles "aidera les femmes et filles réfugiées forcées de fuir les guerres et les persécutions", a précisé sur X Catherine Colonna.

La cheffe de la diplomatie française a également annoncé que la France "s'engage à réinstaller en France via le dispositif Femmes en danger des femmes réfugiées isolées et particulièrement vulnérables, notamment les victimes de violences, d'exploitation ou de traite des êtres humains". "Ce dispositif sera mis en place conjointement avec le HCR. Il permettra dans un premier temps, l'accueil des femmes afghanes", a-t-elle détaillé.

Plus globalement, Catherine Colonna a indiqué que la France va augmenter d'un tiers cette année sa contribution au Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) pour la porter à 120 millions d'euros. En 2022, cette contribution était de 91,6 millions et d'environ 30 millions il y a trois ans, selon des chiffres du ministère.

Alors que les crises et conflits se multiplient dans le monde, plus de 114 millions de personnes étaient déplacées à la fin septembre dans le monde, un record, selon le HCR. Ce nombre a doublé au cours des sept dernières années, atteignant 36,4 millions de personnes à la mi-2023, un nouveau record. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à la fin de 2022.