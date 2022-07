14-Juillet : avec la canicule et les risques d'incendies, plusieurs feux d'artifice annulés

Il n'y aura pas de spectacle pyrotechnique cette année dans plusieurs villes françaises. En effet, en raison de la canicule et des risques d'incendie, et parfois les vents forts, les préfets de plusieurs départements et les maires de plusieurs villes ont préféré les annuler ou les reporter.

Parmi les départements les plus touchés par cette vague d'annulation, le Gard, les Bouches-du-Rhône et maintenant la Gironde où des milliers d'hectares de forêts ont déjà brûlé.