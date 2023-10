Avec quelles races de chien faire du sport ?

Si tous les chiens aiment courir, certains ne sont vraiment pas faits pour vous suivre sur de longues distances, comme les chiens brachycéphales (Carlin, Bouledogue…).

En revanche, vous pourrez pratiquer le canicross et la canirando avec de nombreuses races endurantes. Les chiens de berger, les chiens de chasse et les chiens nordiques se feront un plaisir de courir et marcher à vos côtés. Parmi eux, citons le Border Collie, connu pour sa résistance à l'effort, sa rapidité et son agilité, le Berger allemand qui présente des caractéristiques similaires, mais aussi le Berger belge, le Berger australien...

Du côté des chasseurs, les Braques de Weimar, allemands ou hongrois, les Cockers américains, les Jack Russell terriers et les Épagneuls bretons ont une excellente endurance liée à leur origine. En effet, ces chiens ont été sélectionnés pour pister des proies sur de longues distances sans fatiguer.

Par leur caractère très dynamique et leur besoin vital de se dépenser physiquement, le Husky et le Malamute d'Alaska adorent courir et feront de parfaits équipiers pour une séance de canicross.

Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et certains sont même extrêmement rapides à la course : toutes les races de lévriers (Barzoï, Tazi, Galgo, Greyhound, Whippet…) dépassent allègrement les 50 km/h.