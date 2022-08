Avec seize morts en une semaine, la Guadeloupe en état d'alerte maximale

Seize morts en une semaine, jamais la Guadeloupe n'avait connu un tel bilan depuis le début de l'épidémie. L'île a été placée mercredi en zone d'alerte maximale : comme à Marseille, bars, restaurants et tous les établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict, vont fermer dès ce samedi. "Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, mais elles sont, et nous en sommes convaincus nécessaires", a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Depuis une semaine, plus de 1.000 nouveaux cas d’infections au Covid-19 ont été comptabilisés dans l'archipel. En 24 heures, huit patients sont arrivés en réanimation au CHU. Au total, 101 personnes étaient hospitalisées mercredi pour des symptômes plus ou moins graves du coronavirus. "C'est un afflux sans précédent", assure le docteur Bruno Jarrige, responsable de la cellule de crise Covid du CHU, qui a déjà 36 lits covid ouverts et qui en arme une dizaine d'autres. "L'âge médian de nos patients c'est 55 ans, martèle le médecin. Nous avons des jeunes en réanimation : ils ont des enfants, des métiers, il faut perdre de vue que seules les personnes âgées sont touchées". Ces malades, précise-t-il, sont souvent atteints de comorbidités : surpoids importants, diabète, de vrais fléaux aux Antilles.