Avec son combat contre les "influvoleurs", Booba a-t-il "tué le business" des influenceurs ?

Mais alors quel rôle Booba a-t-il joué ? Peut-il aujourd’hui se vanter d’avoir mis fin au modèle des influenceurs ? Pas selon Magali Berdah, qui assure se renouveler en permanence. "Il n’a pas tué le business, il a tué la réputation", souligne celle qui dénonce avoir été cyberharcelée par le rappeur (une information judiciaire est d'ailleurs ouverte à son encontre). En remontant le temps, la cabale montée par Booba contre ces professionnels des réseaux sociaux a commencé avec le couple formé par Marc et Nadé Blata, à l’automne 2021, pour des affaires personnelles. Puis elle s’est déportée vers Magali Berdah en mai 2022, situe Audrey C. grâce à ses publications de l’époque. Les raids numériques de Booba contre les partenariats rémunérés ont émergé seulement à l’été 2022, avec le hashtag "influvoleurs" créé fin juin. La principale agence concurrente We Events, dirigée par Wesley Nakache, a été épargnée tout du long.

De fait, plusieurs médias se sont intéressés bien avant le rappeur aux influenceurs et à leurs dérives. En mai 2021, l’émission du journaliste Martin Weill montrait les coulisses à Dubaï et en septembre 2022, l’émission "Complément d’Enquête" consacrait un numéro au phénomène. Un sujet tourné six mois plus tôt, d’après Magali Berdah qui y a participé. L’ensemble des acteurs interrogés s’accordent sur un point. Si Booba n’a pas provoqué la chute du modèle, il a contribué à médiatiser le sujet et a été ainsi "une véritable caisse de résonance", pour Audrey C.