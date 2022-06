Faute de personnel, EasyJet réduit sa capacité de vols pour cet été

Vu l'accélération "sans précédent" du trafic au premier semestre 2022 grâce à la levée des restrictions sanitaires, "l'aviation en Europe fait face à des difficultés opérationnelles" dues principalement à de graves pénuries de personnel, ce qui entraîne retards et annulations en série, justifie Easyjet.

"Un marché du travail très tendu pour tout le secteur y compris les personnels de cabine et des durées en hausse pour vérifier les identités" des candidats aux emplois dans l'aviation nuisent aux efforts pour accélérer l'offre, ajoute-t-elle. "Cela se traduit par les limites de vols annoncées récemment dans deux de nos plus grands aéroports, Gatwick à Londres, et Amsterdam", souligne Easyjet.

Gatwick a notamment annoncé vendredi qu'il limitait le nombre de vols quotidiens en juillet et août pour éviter une répétition du chaos dans les aéroports ces dernières semaines. Lundi, c'est un autre aéroport londonien, celui d'Heathrow, qui a demandé aux compagnies aériennes qui opèrent depuis ses terminaux 2 et 3 de réduire de 10% leurs plannings de vols lundi, avec un peu moins de 30 vols et 5 000 passagers touchés, d'après une porte-parole.