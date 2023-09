Avoir un chat et un sol en sisal ou jonc de mer : bonne ou mauvaise idée ?

Oui, vous pouvez… aux risques et périls de votre futur revêtement de sol !

Si votre félin a déjà tendance à faire ses griffes partout sur les meubles et les boiseries, il y a fort à parier qu'il ne manquera pas d'essayer ce nouveau griffoir XL. Si, en revanche, votre chat a l'habitude d'utiliser un griffoir bien à lui ou un arbre du jardin et de s'y tenir, il est peu probable, mais possible, qu'il ne tente pas de nouvelle expérience avec le revêtement de sol. Vous pouvez alors laisser faire et parier sur la solidité et la résistance réputées de ces fibres.

L'autre risque est le marquage urinaire, essentiellement chez les chats mâles entiers (non castrés). Les fibres naturelles comme le sisal et le jonc de mer ont une odeur particulière et assez forte, surtout dans les premiers mois suivant l'installation. Animal territorial entre tous, le chat, même domestiqué, a besoin de marquer son territoire afin de transformer la nouvelle surface inconnue en partie intégrante de son habitat. Pour cela, il frotte généralement ses joues sur la zone, dans le but d'y déposer ses phéromones et donc son odeur. Cependant, il peut aussi émettre un jet d'urine, bien plus odorante, mais aussi beaucoup plus désagréable pour vous et dommageable pour la fibre naturelle. En effet, ces revêtements sont impossibles à laver, même si le jonc de mer supporte un shampooing sec annuel. De plus, le sisal est très sensible à l'humidité et aux taches.

En somme, si vous ne pouvez résister à l'attrait de ces sols naturels, privilégiez le jonc de mer ! Il supportera mieux les griffures et les marquages. Afin de limiter les risques, vous pouvez aussi l'installer seulement dans les pièces interdites d'accès au chat. Enfin, n'oubliez pas de multiplier les griffoirs pour que votre félin ait largement de quoi faire ailleurs et ne manquez pas de le gronder si vous le surprenez en train de griffer votre sisal ou jonc de mer.