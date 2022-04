L'OMS préconise-t-elle "l'avortement sans condition jusqu'à neuf mois" ?

L'article du blog France Soir fait effectivement référence à un rapport publié par l'OMS le 9 mars dernier. Il s'agit des "nouvelles lignes directrices sur l'avortement" visant à aider les pays dans la prise en charge de l'interruption de grossesse. Les objectifs de la publication sont clairs : présenter l'ensemble "des recommandations et des déclarations de bonnes pratiques de l'OMS" afin de permettre aux gouvernements "une prise de décision fondée sur des données scientifiques".

Pour ce faire, au-delà des seuls aspects techniques, l'agence onusienne liste un certain nombre de conseils portant sur le "droit et la politique", soulignant le lien intrinsèque entre "l'élimination des obstacles politiques" et "l'accès à l'avortement sécurisé". Or, parmi ces "recommandations", l'OMS partage clairement son "opposition aux lois et autres réglementations qui interdisent l'avortement en fonction d'une limite d'âge gestationnel". Comprendre par là que l'organisation ne trouve pas pertinent de pénaliser l'avortement au-delà d'un certain nombre de jours ou de semaines écoulés depuis le début de la grossesse.

Car pour l'OMS, une telle interdiction n'est pas "justifiée d'un point de vue médical". Selon les experts interrogés et les études citées, aucun élément scientifique ne justifie une telle limitation. "Si les méthodes d'avortement peuvent varier" en fonction de l'avancement de la grossesse, celle-ci "peut être interrompue en toute sécurité quel que soit l'âge gestationnel". Pour preuve : cette interruption de grossesse à tout moment est possible dans de nombreux pays, dont la France. Ainsi, lorsque "la santé de la femme enceinte ou de son enfant est en cause", une IMG peut être réalisée. L'interruption médicale de grossesse, aussi appelée "avortement thérapeutique", peut être pratiquée "à tout moment", rappelle le ministère de la Santé.