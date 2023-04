"Avorter sans honte ni perte de salaire" : 32 personnalités réclament l'instauration d'un "congé IGV"

Selon eux, "le parcours d'IVG conserve un goût d'illicite dans le droit du travail", bien qu'il concerne pourtant "une femme sur trois". Pour les auteurs de la tribune, "un congé dédié légitimerait et affirmerait ce droit fondamental qui s'exerce, aujourd'hui encore, clandestinement vis-à-vis de la sphère professionnelle".

"Nous voulons que nos filles et petites-filles puissent avorter sans honte ni perte de salaire", concluent les signataires, parmi lesquels figurent notamment le réalisateur Radu Mihaileanu, les créatrices du podcast Coming out, Elise Goldfarb et Julia Layani, ou encore Sophie Fenot, déléguée générale de l’association Force Femmes.