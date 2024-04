Avril au potager : c’est le moment de retrousser ses manches !

Le printemps s’installe, il est temps de retrousser ses manches pour remettre de la vie dans le potager. C’est le moment de réaliser ses semis et ses plantations en se méfiant tout de même des derniers coups de gel. Voici la liste des travaux qui attendent les jardiniers en avril !

Après quelques mois d’hibernation, la végétation se réveille, le potager s’éveille et la terre se réchauffe. Bref, la nature est en pleine effervescence. Il est venu le temps de sortir ses godets et ses graines. Les jardiniers peuvent commencer à préparer leurs semis et à planter quelques légumes en pleine terre pour préparer ses futures récoltes... à condition que la météo l'autorise.

Que semer dans son potager en avril ?

Même si le sol est plus chaud, il est préférable d’opter pour des semis en godets, surtout si on habite une région où les gelées tardives sont fréquentes. On privilégie cette option pour les tomates, les poivrons, les betteraves, les pois, les poireaux et les aubergines. Les melons, les céleris-raves et les basilics, quant à eux, doivent être semés sous serre, à l’abri, car ils sont plus fragiles. En revanche, vous pouvez semer les graines de radis, de carottes, de fèves ou d’épinards en pleine terre, sans godets. Les jardiniers peuvent également repiquer les plants issus de semis sous serre comme les concombres, les courgettes ou encore les potimarrons.

Que planter dans son potager en avril ?

Si les dernières gelées sont passées et que le sol est suffisamment chaud, vous pouvez commencer à planter de la ciboulette, la menthe, les oignons et les pommes de terre. Pour les oignons, pensez à planter en ligne, espacée d’une vingtaine de centimètres. Pour les pommes de terre, on plante les tubercules tous les 40 centimètres. Si vous possédez des œillets d’Inde, n’hésitez pas à les repiquer en pleine terre, au milieu de vos récoltes pour repousser les éventuels insectes nuisibles, car il s’agit d’un répulsif naturel.

Quels sont les autres travaux du jardinier en avril ?

Le printemps est une période de nettoyage, on part donc à la chasse des adventices qui se seraient invitées dans votre potager et qui se propagent à vitesse grand V. On peut également d’ameublir le sol et de l’aérer à l’aide d’une bêche. N’hésitez pas à ajouter un peu de compost afin de booster la terre. Le printemps sonne le retour des limaces et des escargots. Pour éviter que ces mollusques s’attaquent aux jeunes pousses et ravagent votre potager, n’oubliez pas de déposer des coquilles d’œuf concassées et de pailler le sol. À la belle saison, le paillage permet de ralentir les attaques de nuisibles, mais il freine aussi l’apparition des mauvaises herbes et il préserve un certain taux d’humidité dans le sol. Si le risque de gelées est un lointain souvenir, vous pouvez retirer les voiles et filets protecteurs déposés avant l’hiver. Enfin, on pense à traiter les vignes et autres écorces d’arbres (avec du purin d’ortie, par exemple) afin de les protéger contre les attaques de parasites et les maladies cryptogamiques. Bref, il y a beaucoup à faire !