Bac 2022 : à quelles dates auront lieu les épreuves ?

Mais ces épreuves ne constituent que 60% de la note finale des futurs bacheliers. Il s'agit pour le reste de contrôle continu "établi sur la base de la seule moyenne générale issue des moyennes annuelles des bulletins scolaires du cycle terminal", précise le ministère. Les disciplines du tronc commun qui ne font pas l’objet d’épreuves terminales, comme les langues vivantes, l'histoire-géographie, l'éducation physique et sportive, les sciences pour la voie générale, et mathématiques pour la voie technologique, sont notamment prises en compte dans le contrôle continu. Le troisième enseignement de spécialité étudié en classe de première et l’enseignement moral et civique en font aussi partie.