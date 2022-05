Bac 2022 : ce qu'il faut savoir sur les épreuves de spécialités

Après les épreuves de spécialité, les candidats en filière générale passeront l’épreuve de philosophie le 15 juin 2022. Puis, ce sera le Grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet 2022. De leur côté, les élèves de filière professionnelle devront plancher sur les épreuves écrites et pratiques sur support informatique (entre le 23 mai et le 3 juin 2022) et sur les épreuves écrites d’enseignement généraux (du 14 au 24 juin 2022).