Bac 2023 : qu'est-il prévu en cas de perturbations liées à la réforme des retraites ?

Quoiqu'il arrive, en cas de personnels en grève, les centres d'examens prévoient comme à l'accoutumée, pour anticiper des maladies notamment, plus de surveillants et de correcteurs que nécessaire. Si le ministère se dit par ailleurs confiant quant à d'éventuels blocages d’établissements, il assure que tous les moyens seront mobilisés le cas échéant, y compris l’intervention de la police pour que les candidats puissent composer.

En cas de perturbation dans les transports et de retard d'un candidat à son centre d’examen "n'excédant pas une heure", "la fin de l'épreuve est décalée d'autant" pour ce candidat, a par ailleurs souligné le ministère. "Quoi qu'il arrive, les élèves n'auront aucun papier à produire en cas de retard. Ils seront bien accueillis et tout se passera bien" assure Edouard Geffray, le directeur général de l’enseignement scolaire, au ministère de l’Éducation nationale. "Je pense que la plupart des enseignants font la part des choses et ne veulent pas mettre en difficulté les élèves au moment des examens", rassure de son côté Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNDPEN) auprès de Francinfo.