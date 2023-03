Bac 2023 : "Les élèves ne sont absolument pas prêts" pour les épreuves de mars

Comment les élèves et leurs enseignants gèrent-ils cette double pression au beau milieu l'année scolaire ? "On n'aborde pas du tout ces épreuves de façon sereine. Les remontées qu'on a, c'est que les élèves ne sont absolument pas prêts", a expliqué Solène Pichardie, co-présidente de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales (Apses) à l'AFP. "Dans nos lycées, on a des alertes sur l'état dans lequel se trouvent les élèves, qui doivent à la fois réviser et réfléchir à leur orientation", ajoute-t-elle, évoquant "une période surchargée" en référence à la formulation des vœux dans Parcoursup qui s'est clôturée il y a quelques jours, soit moins de deux semaines avant le début des épreuves.

"Les élèves ne sont pas prêts et ce, dans toutes les disciplines. On voit les chapitres au pas de charge et on bouclera à coups de dossiers polycopiés", abondait Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU il y a peu auprès de 20 minutes. "On a l’impression de bachoter pendant six mois. C’est une absurdité d’avoir placé des épreuves finales en début d’année", déplore de son côté Benoît Guyon, coprésident de l’Apses.