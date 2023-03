Bac 2023 : deux pièges à éviter en vue des épreuves de spécialité en mars

L'une d'entre elles repose sur le risque de décrochage. De fait, derrière ces épreuves de spécialité se cache un double enjeu pour les futurs bacheliers : celui de réussir ces examens à fort coefficient pour obtenir leur diplôme, mais aussi celui d’être admis dans l’enseignement supérieur. Pour rappel, les deux spécialités de terminale retenues par chaque lycéen sont affectées d’un coefficient 16 et comptent pour 32% de la note finale au bac. Elles seront par ailleurs, pour la première fois aussi, prises en compte par la plateforme d'admission post-bac Parcoursup et deviennent ainsi un critère de taille pour être admis dans la formation de son choix.

Si cela représente un défi de taille pour les candidats, qui ont donc tout intérêt à recueillir les meilleures notes possibles, voire une mention, le piège serait pour ces derniers de considérer qu'en avril les dés seront jetés. Comment rester motivé jusqu'en juin quand on connait déjà la majorité des notes comptant pour le bac ? D'aucuns pourraient, dans ce contexte, accorder moins d’importance au dernier trimestre, à l’épreuve de philosophie et au grand oral. "Si on fait le calcul, aux deux tiers de l’année, 75% du bac sera joué. Le risque pour nous c’est qu’il y ait un fort taux d’absentéisme dès la fin de ces épreuves", résume Bruno Bobkiewicz, secrétaire général SNPDEN (le Syndicat national des proviseurs et directeurs de l'enseignement national), auprès de l'Etudiant.