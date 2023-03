Bac 2023 : les épreuves de mars perturbées par la réforme des retraites ?

Après deux éditions perturbées par le Covid, le bac 2023 sera-t-il chahuté par la mobilisation contre la réforme des retraites ? C'est en tout cas la question que se posent certains candidats ainsi que leurs parents et enseignants.

Alors que les épreuves de spécialité débutent dans quelques jours, ces dernières se tenant pour la première fois cette année du 20 et 22 mars prochain, des syndicats enseignants se disent prêts à empêcher leur tenue. Sud Éducation et SNFOLC ont notamment appelé à poursuivre le mouvement et déposé un préavis de grève pour cette période.