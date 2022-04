Baccalauréat : pétanque, cirque, échecs... ces épreuves insolites qui peuvent rapporter gros

Depuis 2017, les stratèges, les matheux, et avant tout les passionnés peuvent quant à eux miser sur l’échiquier pour remonter leur moyenne. Pour précision tout de même, il ne s’agit pas ici de s’affronter à l’occasion d’une partie interminable mais bien de faire ses preuves lors d’un oral d’un quart d’heure, sur l’histoire et la technique des échecs. Cette discipline étant considérée comme un sport, c’est à un professeur d’EPS et à un spécialiste du jeu qu’il revient de les noter.

Une option "art du cirque" - coefficient 6 - est par ailleurs réservée aux lycéens inscrits en filière littéraire. Elle suppose pour ces derniers un travail en trois temps. Le premier consiste en une partie écrite lors de laquelle les candidats doivent exposer leur projet et répondre à une question du programme. Le second, de 10 minutes, repose sur une démonstration à proprement dire de leurs talents acrobatiques ou clownesques. Le dernier prend la forme d’une oral pendant lequel les élèves présentent le journal de bord qu’ils ont tenu pendant un an. Toutes les créations sont évaluées par un jury composé d'un artiste, d'un professeur de théâtre et de sport qui n'exercent pas dans le lycée.