À l'automne, les témoignages de femmes victimes de viol ou d'agressions sexuelles dans des bars ou discothèques de France s'étaient multipliés sur les réseaux sociaux, mettant en cause le GHB, surnommé la "drogue du violeur". La procureure de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes de personnes affirmant avoir été droguées dans des établissements de la capitale.

Pour répondre à ce problème, l'association Consentis va donc commencer à former des employés des discothèques, bars et salles de concert à mieux réagir face aux situations de violences sexuelles, et notamment dans la prise en charge des victimes présumées d'une soumission chimique.

La Ville de Paris, à l'initiative de cette campagne à laquelle participent également l'État, l'Agence régionale de santé (ARS), les syndicats de professionnels et les associations, espère que "l'ensemble des clubs participe à ces formations" et vise environ 60 établissements formés dans l'année, a indiqué Frédéric Hocquard, adjoint en charge de la vie nocturne de la maire PS Anne Hidalgo. L'élu veut "aider les patrons de bar à faire en sorte que leurs lieux soient 'safe', que personne n'ait peur de sortir".