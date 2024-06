La fumée et l’odeur des barbecues peuvent déranger souvent les voisins. Il existe néanmoins quelques solutions pour réduire ces nuisances olfactives. Voici nos astuces de cuisson et de nettoyage.

Mauvais pour la santé et désagréable pour vous, vos invités et vos voisins, la fumée d’un barbecue dégage une odeur puissante parfois ressentie à plusieurs dizaines de mètres. Surtout si vous cuisinez des sardines grillées, de la viande rouge ou des merguez. En ville, avec des maisons contiguës et des terrasses étroites, les volutes de fumée peuvent générer de véritables nuisances pour votre quartier.

Rassurez-vous, alors que l'été revient et avec lui l'envie de déguster quelques pièces de viandes grillées, il existe des méthodes simples pour limiter la propagation des fumées. D’abord, même si les puristes s’y opposent catégoriquement, privilégiez les barbecues électriques ou au gaz. Les planchas donnent également aujourd’hui de bons résultats. Sachez que beaucoup de copropriétés n’autorisent que ces modes de cuisson sur vos balcons ou terrasses.

Si vous restez au charbon, choisissez les barbecues à la cuisson verticale. La grille de cuisson, insérée latéralement à la surface de chauffe, permet de récupérer les graisses dans une barquette. Ce mode de cuisson évite de faire tomber les graisses sur les braises. De quoi favoriser la propagation des fumées. Mieux, les flammes ne se retrouvent jamais en contact direct avec les aliments. Résultat, vous profitez d’une cuisson plus saine et moins cancérigène.

Frottez vos grilles de barbecue avant et après utilisation

Nettoyez régulièrement vos grilles. Les résidus de saleté (graisse, restes d’aliment et parfois même d'insectes) risquent de brûler en libérant de fortes odeurs et embaumer le quartier. Brossez-les avant et après chaque cuisson, lorsqu'elles sont bien chaudes, pour tout décoller. Profitez-en pour remplacer la barquette en aluminium et nettoyer la cuve.

Cubes végétaux et charbon naturel pour allumer son barbecue

Pour allumer votre barbecue, évitez les allume-feu chimiques (gels et autres liquides). Leur combustion produit de fortes odeurs et vous risquez de retrouver ces "arômes" sur vos aliments.

Préférez allumer votre charbon avec des cubes végétaux ou du charbon de bois naturel de qualité. Ces produits ne dégagent aucune odeur, promettent les spécialistes du barbecue. Si vous pouvez, utilisez une cheminée d'allumage pour déclencher un flux d’air de bas en haut et allumer rapidement le charbon.

Zones indirectes

Une fois que le feu prend, préparez une zone de cuisson indirecte. Non exposée aux braises, elle permet de limiter les flammes et de commencer à cuire les plus gros aliments en douceur. Il suffit ensuite de terminer la cuisson pendant deux à trois minutes sur la zone directe au-dessus du feu.

Ne piquez jamais les viandes avant la cuisson au barbecue

Ne pas mettre d’huile sur le feu. Attention donc au gras qui peut suinter des côtes de porc et autres saucisses. Les liquides provoquent parfois des départs de flamme et de fortes odeurs. Ils risquent surtout de vous brûler avec de dangereuses projections.

Ne piquez jamais les viandes avec une fourchette. Manipulez une longue pince solide pour les attraper et les retourner délicatement. Si vous avez du mal à suivre la cuisson de vos aliments, servez-vous d’une sonde à viande ou un thermomètre connecté.

Utilisez un couvercle

Munissez votre cuve à barbecue d’un couvercle. Plusieurs bienfaits : il empêche les appels d’air de transporter vos fumées, limite l’embrasement des flammes et permet de cuire plus rapidement. Vos voisins vous diront merci !