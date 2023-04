Avec l'inflation et l'augmentation des loyers, 38% des Français ont fait le choix de déménager en 2022

L’augmentation des loyers de 3,6% en 2023 et la hausse des prix des logements urbains dans les grandes métropoles françaises poussent les personnes les plus vulnérables à déménager et à s'éloigner des grands centres urbains, afin de réinvestir les villes moyennes. La majorité des déménagements réalisés en 2022 sont pour autant des déménagements de proximité : 69% des Français ont déménagé dans la même région, 87% sont restés dans le même département et 51% ont déménagé dans la même ville.

Dans le détail, la région Auvergne-Rhône-Alpes (14%) se place pour la première fois en deuxième position des régions plébiscitées par les Français après l'indétrônable Île-de-France (15%). Ces chiffres, issus du Baromètre, reflètent les demandes de déménagements adressées aux déménageurs bretons en 2022, puisque ces dernières concernaient pour 32% des déménagements en Île-de-France et 9,6% des déménagements en Auvergne-Rhône-Alpes. De leur côté, l’Occitanie (13%) et le Grand Est (10%) restent les régions les plus appréciées par les Français, avec respectivement 7,4% et 5,5% enregistrées par l'entreprise.