Téléphone au volant, non-port de la ceinture, alcool... Les jeunes conducteurs multiplient les risques

Autre enseignement souligné par la fondation Vinci : "la banalisation de l’usage du téléphone en Bluetooth". Plus de la moitié des conducteurs (56%) disent l'utiliser pour téléphoner au volant et les deux tiers (71%) "ne jugent pas cette pratique dangereuse". Pourtant, 18% des conducteurs disent avoir failli avoir un accident en raison de l'utilisation de leur téléphone via cette technologie.

La consommation de drogues, d'alcool ou de médicament avant de prendre la route est également largement plus répandue chez les jeunes, surtout les hommes. Si 7% des conducteurs européens disent avoir pris le volant en état d'ébriété dans l'année, ce chiffre grimpe à 20% chez les moins de 35 ans. Même chose pour la consommation de cannabis ou autres drogues : 5% des sondés disent avoir conduit sous emprise, mais ils sont 17% chez les moins de 35 ans.