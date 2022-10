"Apparence brumeuse" ou "glaçons qui coulent" : gare à ces conseils pour repérer de la drogue dans un verre

Sonia Khier, docteure en pharmacie, ne voit pas non plus la moindre chance de remarquer "une différence d’aspect" d’un verre qui contiendrait de l’alcool, du soda, des colorants, ou encore des glaçons. "Tout changement d'aspect d'un liquide initial peut alerter", reconnait-elle. "Mais pour certains liquides, vous ne verrez pas de différences." Selon la chercheuse, ces signes ne sont pas assez "spécifiques" ni "suffisants". En bref, ils ne comportent "aucune valeur scientifique".

Les meilleurs conseils à suivre, d’après Jean-Baptiste Lusignan, responsable du pôle santé jeunesse au Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (Crips Ile-de-France), restent encore de "rester près de son verre" et de "veiller les uns sur les autres". Un message diffusé dans l’ensemble des campagnes de prévention des associations comme des institutions chargées de ces questions. En février dernier, la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) avait communiqué en particulier sur le GHB et rappelé plusieurs points pour "prendre soin les uns des autres".