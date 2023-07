En un an, la Dune du Pilat a gagné plus d'un mètre de hauteur

La dune du Pilat a gagné 1,2 mètre de hauteur en un an. Selon l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine (OCNA), "le point culminant de la Dune a été mesuré à 103,6 mètres" le 12 mai dernier, "soit 1,2 mètre de plus que la hauteur relevée en 2022 à la même période". Selon les années, la plus haute dune d'Europe "gagne ou perd quelques grains de sables", explique l'OCNA.

L’année dernière, la Dune du Pilat culminait ainsi à 102,4 mètres, "soit l’altitude la plus basse mesurée depuis 2009". Avec une hauteur de 103,6 mètres cette année, l’altitude de la dune "dépasse les hauteurs mesurées en 2020 et 2022 mais reste inférieure aux autres mesures annuelles menées depuis 2009", met en perspective l'observatoire, qui "note une perte d’altitude de 5,5 m entre 2009 et 2022". La dune du Pilat a atteint son altitude maximum en 2017, avec 110,5 mètres.

L’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine précise que "la crête de la Dune n’est pas le témoin général de l’évolution de la dune". Celle-ci "est très mobile et peut rapidement se déplacer (avancer ou reculer) au gré du vent, sans toutefois témoigner directement de l’avancée de l’ensemble de l’édifice vers la forêt". "De même, l’altitude maximale de la Dune peut varier rapidement d’un jour à l’autre", souligne l'OCNA.