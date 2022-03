"Bébé box" : que contient le sac distribué aux jeunes parents et qui fait déjà réagir ?

Ainsi, la "bébé box" contient un bavoir et une turbulette, qui permet d'expliquer comment coucher le bébé pour éviter tout accident, comme la mort subite du nourrisson. Un album permet de sensibiliser les parents à l'importance de l'éveil artistique et culturel du nourrisson, des interactions avec les parents, de les encourager à lire à leur enfant sans attendre qu'il aille à l'école. Un savon est l'occasion de promouvoir les produits naturels et d'alerter sur les perturbateurs endocriniens et produits chimiques, quand un produit hydratant est destiné "spécifiquement pour la mère de l’enfant, pour lui permettre de se dire qu’il faut qu’elle prenne soin d’elle", selon les mots du ministère.