Bébés secoués : face au nombre de cas, les experts alertent

Le constat est alarmant et les scientifiques appellent les autorités au sursaut. Selon une étude publiée le 30 août dans la revue scientifique Journal of the American Medical Association, depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de "syndrome du bébé secoué" est en pleine explosion. En deux ans, rien qu'à Paris, le nombre de cas est passé de 50 entre 2017 et 2018 à 32, rien que pour l'année 2021. En 2020, année marquée par les confinements successifs, 17 cas ont été recensés, selon l'étude menée par l'hôpital Necker (Paris).

"Ces résultats suggèrent que l'augmentation marquée de l'incidence des traumatismes crâniens abusifs pendant la pandémie de COVID-19 dans la région de Paris devrait inciter à une prise de conscience clinique et à des actions préventives", indiquent les auteurs de l'étude.

Si les recherches ne portent, dans ce cas, que sur la région francilienne, les spécialistes du syndrome du bébé secoué estiment que la tendance est la même dans le reste du pays. Pour la cofondatrice de Stop bébé secoué, Maryline Koné, interrogée par nos confrères du Parisien, "ce n’est pas un phénomène parisien. Des cas, il y en a partout, tout le temps. Nous sommes contactés presque toutes les semaines". Selon les derniers chiffres disponibles de Santé Publique France, le nombre de cas était compris entre 500 et 700, entre 2015 et 2017, au niveau national.