Belgique : des centaines de "pigeons de course" disparaissent dans une tempête

Ces pertes sont d'autant plus douloureuses pour les colombophiles que certaines peuvent se consacrer à l'élevage d'un oiseau pendant deux à trois ans. Des milliers d'euros peuvent également être dépensés auprès des reproducteurs les plus convoités afin d'avoir la chance d'obtenir un champion. En 2020, un acheteur chinois a ainsi versé un montant record de 1,6 million d'euros pour obtenir un pigeon de course, champion de Belgique.