Berger allemand : 5 infos à connaître absolument avant d’adopter

D’origine germanique, cette race créée en 1889 par l’éleveur Max Émil Frédéric von Stephanitz reste l’une des plus connues dans le monde. Appelé en renfort pendant la Première Guerre mondiale pour secourir les soldats blessés, le berger allemand se révèle un chien d’utilité. Bien que particulièrement méfiant, son caractère attachant et chaleureux le rend irrésistible en tant que compagnon à quatre pattes.

Cinquième au classement des races de chiens préférées des Français en 2022 selon le Livre des Origines Françaises (LOF), le Berger allemand jouit d’une bonne popularité. La race occupe les premières places depuis dix ans. Fruit du croisement de plusieurs races de chiens de bergers, cet animal initialement conçu pour surveiller les troupeaux a su se rendre indispensable dans de nombreux domaines. Très apprécié comme chien de compagnie, le Berger allemand est aussi utilisé pour les missions de pistage, d'assistance, de secours et de guide. Avant d’adopter ce véritable couteau suisse, il convient d’être sûr de pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions.

Le Berger allemand, un chien à la forte personnalité

Dévoué et protecteur, cet animal au corps musclé s’avère un excellent chien de garde. Mais le réduire à cette fonction serait une erreur. Très attaché à ses maîtres, il se montre particulièrement chaleureux avec sa famille d’adoption. En revanche, cette race fait preuve d’une grande méfiance envers les étrangers.

Difficile à canaliser en raison de son fort tempérament, le Berger allemand a besoin de recevoir une éducation assez ferme. Joyeux et très joueur, il supporte mal la solitude et le manque d’exercice. Cet animal de compagnie à l’affection débordante nécessite beaucoup d’attention.

Une race de chien aux besoins spécifiques

Vous devrez être aux petits soins pour votre Berger allemand si vous décidez d’en adopter un. En termes d’alimentation, il est préférable de choisir des croquettes adaptées à son stade de vie (chiot, chien adulte, chien âgé) ainsi qu’à sa morphologie. En général, les bergers allemands mesurent entre 55 et 65 cm au garrot et pèsent entre 22 et 40 kg.

Sa robe noire pourvue de brun, de jaune ou de gris a l’avantage d’être facile d’entretien. Néanmoins, une certaine régularité à hauteur d’un brossage par semaine reste nécessaire afin de conserver un pelage beau et brillant. Pour éviter les infections, un nettoyage fréquent des oreilles s’impose.

Proposer très souvent des activités physiques à votre Berger allemand permet d’éviter les mauvaises surprises. Très actif, ce chien se plaît énormément en extérieur. S'il s'ennuie, il a tendance à mordiller tout ce qui lui tombe sous la patte ou à aboyer excessivement.

Le berger allemand, un chien à la santé fragile

Avec une espérance de vie de douze ans, ce chien a une bonne longévité malgré une santé assez fragile. Plusieurs maladies sont récurrentes chez cette race. Souvent sujet à une hypothyroïdie, le Berger allemand peut aussi souffrir d’une dysplasie de la hanche ou du coude. Cette maladie génétique se manifeste par une malformation pouvant engendrer une boiterie. Une croissance trop rapide et une activité intense représentent des facteurs de risques.

Chez les chiens de plus de cinq ans, la dégénérescence peut aussi concerner la moelle épinière dans le cadre d’une myélopathie dégénérative. De manière chronique, une sensibilité digestive et une prédisposition aux problèmes de peau (perte de poil, démangeaisons…) sont à craindre.

Est-ce qu’un Berger allemand cohabite facilement avec d’autres animaux ?

En cas d’absence prolongée, votre Berger allemand risque de souffrir d’une angoisse de séparation ou de dépression. Si vous prévoyez de déserter le foyer pendant plus de neuf heures par jour, il vaut mieux choisir une autre race de chien. L’autre solution consiste à lui trouver un compagnon pour égayer le quotidien.

Sociable tout en restant sur ses gardes, le Berger allemand cohabite avec d’autres animaux s’il est habitué. Dès son plus jeune âge, faites-lui rencontrer des congénères pour éviter qu’il ne soit sauvage.

Un chien protecteur avec les enfants mais à surveiller de près !

Le Berger allemand apprécie beaucoup les enfants. Son tempérament protecteur et joueur le rend particulièrement agréable au sein d’une famille. Mais attention, cette race à l’ossature solide ne contrôle pas toujours sa force. En contact avec de jeunes enfants, une surveillance accrue reste de rigueur.

Parfois jaloux, notamment à l’arrivée d’un bébé dans la famille, le Berger allemand a besoin d’être rassuré. Prenez le temps de parler à votre chien et de lui présenter le nouveau-né afin de dissiper le malentendu.