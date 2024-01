Berger australien, Golden retriever, teckel… Quels sont les chiens préférés des Français en 2023 ?

L'association Société Centrale Canine vient de publier son classement des chiens favoris des Français en 2023. Sans surprise, le berger australien domine les débats. Derrière, les retrievers et autres terriers se disputent les places d’honneur.

Un tiers des Français possède un chien et 21 % en voudraient un. D’après le baromètre "Les Français et le chien en 2022", mené par l’institut CSA, le fidèle compagnon à quatre pattes garde une place de choix dans le cœur des foyers. L'association Société Centrale Canine recense et suit la généalogie de tous les chiens de race en France à travers son Livre des Origines Français. Comme chaque année, elle publie son top 20.

En 2023, elle a recensé près de 230 000 naissances de chiens de race, en recul de 11 % par rapport à 2022. Aucune surprise à noter puisque les 8 premières races gardent leur position. Quatre des dix races de chiens préférées font partie de la famille des bergers. "Cela souligne une préférence pour ces chiens de taille moyenne et dont la polyvalence permet la pratique de nombreuses activités", précise Société Centrale Canine.

Le berger australien au sommet

Le berger australien truste la première place. Avec près de 18 000 naissances en 2023, il remporte les suffrages pour la sixième année consécutive. De taille moyenne, à la robe attrayante, ses yeux souvent vairons ou particolores font fondre les familles. Compagnon affectueux et robuste, bon partenaire de jeu, il a besoin de beaucoup d'exercice et il déteste la solitude. Aujourd’hui, le livre des origines français enregistre plus de 150 000 bergers australiens en circulation.

Le golden retriever (plus de 15 000 naissances) et le staffordshire bull terrier aussi dit "staffie" (près de 11 000 chiots) complètent le podium. Suivent les bergers belges et allemands et le Labrador.

Chiens de taille petite ou moyenne privilégiés

Deux petits chiens font une très forte avancée dans le classement : le berger américain miniature, cousin du berger australien, passe de la 14e à la 9e place tandis que le teckel, longtemps moqué, remonte de la 17e à la 11e. Une tendance relevée par le baromètre "Les Français et le chien en 2022" : plus de 65 % des Français qui ont le projet d’adopter un chien veulent un compagnon de petite ou moyenne taille.

Année du U, Société Centrale Canine nous offre enfin les noms les plus donnés en 2023 par les maîtres de chiots : pour les femelles, Una, Utah et Ulka. Pour les mâles, Ulysse, Uno et Ugo. Place au V depuis le premier janvier.