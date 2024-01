Berger australien : tout ce que vous devez savoir avant de l'adopter

Le Berger australien est le chien préféré des Français, selon la Société Centrale Canine. On l'aime pour son bon caractère général et pour la fourrure unique de chaque animal. Cependant, ce chien a des besoins particuliers qu'il ne faut pas négliger.

Avec sa réputation très positive et sa beauté, le Berger Australien a la capacité de faire craquer tout le monde et semble indétrônable. Si ses multiples qualités vous donnent envie d'en adopter un sur le champ, prenez néanmoins le temps d'en apprendre un peu plus sur ce chien de berger.

Un chien infatigable idéal pour la famille

Contrairement à ce qu'on pense, le Berger australien n'est pas originaire du pays des kangourous mais… du Pays Basque ! En émigrant en Australie au XIXᵉ siècle, les pasteurs basques ont emmené leurs chiens avec eux afin de garder les moutons. Ils ont ensuite suivi vers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, où on les a appréciés comme chiens de troupeaux dans les grands ranchs américains. Ce n'est que dans les années 1980 que, désormais baptisés Bergers australiens, ils ont fait un retour triomphal dans l'Hexagone. Depuis, leur succès se confirme chaque année : en 2022, 36 376 nouvelles identifications ont été enregistrées par l'I-CAD. Et de chien de bétail très performant, le Berger australien a su s'imposer comme le chien de famille idéal.

Doté d'une intelligence remarquable, le toutou saura répondre à vos attentes et plus encore ! S'il a un besoin vital d'activité physique quotidienne, il adore se dépenser avec ses maîtres par des promenades, des jeux et des parcours d'agilité. Il apprécie la compagnie de tout le monde : les adultes, les enfants, les autres animaux. Infatigable et résistant à l'effort physique, il deviendra rapidement un membre de la famille à part entière tant que vous ne cherchez pas à contrarier son instinct naturel de chien très actif.

Les qualités et les défauts du Berger australien

Si vous n'avez pas plusieurs heures à consacrer chaque jour à votre Berger australien, passez votre chemin, car ce chien a besoin d'activité et, si possible, de grands espaces. Il saura se satisfaire d'une vie citadine uniquement si vous êtes prêt à sortir longuement avec lui tous les jours. Cependant, cela ne saurait compenser la solitude forcée par des maîtres indisponibles : le Berger australien déteste être seul et peut devenir destructeur ou fugueur s'il se sent délaissé. Très intelligent, il doit être maîtrisé, bien éduqué et sociabilisé afin de l'empêcher de prendre le dessus et de n'en faire qu'à sa tête.

Vous apprécierez la réactivité de ce chien prêt à vous suivre partout, avec une fidélité indéfectible, par tous les temps. Il supporte le froid et la chaleur sans difficulté, mais il reste sensible à l'humidité.

Question entretien, il n'y a rien de compliqué à s'occuper d'un Berger australien. Un brossage hebdomadaire élimine les poils morts et apporte du brillant à sa belle fourrure. Avec une longévité de douze à quinze ans, ce chien de corpulence moyenne est globalement résistant, bien qu'il soit prédisposé aux troubles oculaires et au surpoids.